واشنطن: لم نفرض أي شروط مسبقة للحوار مع روسيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الإدارة الأمريكية لم تفرض أي شروط مسبقة لمواصلة الحوار الأمني مع روسيا.

وقال: "نحن مستعدون لمواصلة الحوار دون أي شروط مسبقة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات احتواء موسكو حتى ترى خطوات من جانبها تهدف إلى وقف تصعيد الأزمة حول أوكرانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، كما أوضح "البنتاغون"، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، وسيتم نقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"