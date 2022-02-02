البيت الأبيض: إذا بادرت موسكو لوقف التصعيد فهذا سيؤثر في قرارنا نشر قواتنا في أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أنه إذا بادرت موسكو إلى "وقف التصعيد حول أوكرانيا"، سيؤثر ذلك في قرارات واشنطن تجاه الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

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وقالت بساكي بموجز صحفي يومي اليوم الأربعاء: "من البديهي أنه إذا خفضت روسيا التوتر وبادرت لوقف التصعيد، سوف يؤثر ذلك بلا شك على كيفية توازن القوى في هذا الجزء من المنطقة".

وأضافت: "لو اتخذ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين خطوات لوقف التصعيد سيؤثر ذلك بالتأكيد على حساباتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة سترسل ألفين من جنودها إلى رومانيا وبولندا وألمانيا، على أن يكون نشرها في تلك الدول، إجراء "مؤقتا" يهدف إلى "تعزيز دفاع الحلفاء" في ظل تهديد "الغزو الروسي" لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن "نشر هذه القوات يبعث رسالة بأن واشنطن مستعدة للدفاع ضد أي عدوان".

وعلق ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي على قرار واشنطن، واصفا إياه بأنه خطوة مدمرة تزيد من التوتر العسكري.

المصدر: "تاس"