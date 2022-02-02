اعتقال "القائد الأصغر" في إيران بتهم "فساد"

أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال الشاب مهرشاد سهيلي، بالتعاون مع قوات الأمن الإيرانية، واحتجازه وفق قرار قضائي.

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وأوضح عين الله نيازي، رئيس القضاء في منطقتي موزيان ودشت عباس جنوب بمحافظة "ايلام" بغرب إيران، أن "اعتقال مهرشاد سهيلي تم نيابة عن القضاء في محافظة قم"، لافتا إلى أنه "سيتم إبلاغ تفاصيل قضية هذا المتهم قريبا من قبل قضاء محافظة قم".

يذكر أن سهيلي شاب محسوب على التيار الديني في إيران وكسب شهرته من خلال الارتباط بمسؤولين وشخصيات سياسية ودينية شهيرة، حيث تنعكس تقاريره الإخبارية ومقاطع فيديو من لقاءاته بهذه الشخصيات في وكالات الأنباء الرئيسية في البلاد.

ونشرت بعض وسائل الإعلام المحافظة سيرته الذاتية، واصفة إياه بأكثر القادة الإيرانيين شبابا أو "القائد الأصغر".

وبحسب وكالات، فإن سهيلي من مواليد 2004 في مدينة موسيان بمحافظة إيلام بجنوب غرب البلاد، وأسس مركزا للنشاطات الثقافية الدينية على غرار المراكز التابعة لمنظمة الباسيج، دون أن يكون مرتبطا بها بصورة رسمية، وذاع صيته بعد لقاءات مع شخصيات دينية شهيرة بعام 2018 ونشر صور و تقارير عنها .

وفي عام 2019، وهو بسن الـ15، نشر سيرته الذاتية، في كتاب تحت عنوان "نجم من الغرب"، ومن النقاط المثيرة للاهتمام حضور رجل الدين الراحل آية الله مصباح يزدي، والذي يعتبر من منظري التيار المحافظ في إيران، حفل إزاحة الستار عن الكتاب بمدينة قم.

تذكر وسائل اعلام أن تهما بالفساد المالي وإعطاء الرشاوى والعلاقات المالية غير الشفافة تقف وراء اعتقال سهيلي.

المصدر: "fararu"