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وسائل إعلام: سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي هجوما على إيران

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وسائل إعلام: سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي هجوما على إيران
طائرة مقاتلة إسرائيلية
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن ضابطا أمريكيا رفيعا حضر تدريبا لسلاح الجو الإسرائيلي حاكى هجوما على أهداف بعيدة بينها مواقع إيرانية.

وأوضحت الهيئة أن "هذا التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات".

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وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أمس الاثنين أنه: "لا يمكن الاستمرار بالمباحثات إلى الأبد بسبب وتيرة التقدم بالبرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "أوضحنا هذا الأمر للإيرانيين ولباقي الدول العظمى، لم يتبقى أسابيع إضافية للتوصل إلى صفقة، حتى لا يصبح الاتفاق بلا فائدة".

وأوضحت الهيئة أن "التدريب الذي شمل حضورا أمريكيا في أماكن لا يتاح فيها أي تواجد لجهة أجنبية، يوحي بأهمية كبيرة، حيث عرض الجيش الإسرائيلي قدراته العملياتية بشأن هجوم ضد إيران أمام أعين الأمريكيين".

وأكدت مصادر مطلعة للهيئة أن "التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جوا، هجوم على هدف طويل المدى والتعامل مع صواريخ أرض - جو". 

المصدر: i24

 

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