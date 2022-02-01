بعد أنباء عن وجود رجل مسلح.. شرطة هامبورغ تنهي تفتيش مدرسة ثانوية

أعلنت شرطة هامبورغ، الثلاثاء، عن الانتهاء من تفتيش مدرسة "أوتو هان"، والتي أشيع أن "رجلا مسلحا دخل إلى فنائها".

وكتبت الشرطة على "تويتر": "لم تقع حوادث، في الوقت الحالي يمكننا القول إن الحادث قد تم كشف عناصره بالكامل، مشيرة أن "التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادث".

وقالت الشرطة في بيان سابق لها، إنه "ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي شوهد في منطقة مدرسة "أوتو هان" في المدينة قد دخل المبنى بالفعل أم أنه سار في اتجاه مبنى المدرسة"، ثم "ربما تجاوزه"، مضيفة، أن "وحدات خاصة تقوم بتفتيش مبنى المدرسة كإجراء احترازي".

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان، أن "شابين دخلا مبنى المدرسة، وأن أحدهما يحمل مسدسا".

ومدرسة "أوتو هان" مدرسة ثانوية تضم نحو 1500 طالب.

المصدر: RT