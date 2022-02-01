الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ إثر أنباء عن وجود مسلح داخلها
Legion-Media
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أفادت وسائل إعلام بإطلاق الشرطة عملية خاصة في مدينة هامبورغ الألمانية بعد تقارير عن احتمال وجود شاب مسلح داخل إحدى مدارس المدينة.
وقالت الشرطة في بيان لها إنه "ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي شوهد في منطقة مدرسة "أوتو هان" في المدينة قد دخل المبنى بالفعل أم أنه سار "في اتجاه مبنى المدرسة"، ثم "ربما تجاوزه"، مضيفة أن وحدات خاصة تقوم بتفتيش مبنى المدرسة كإجراء احترازي.
يتبع..
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