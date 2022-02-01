غينيا بيساو.. إطلاق نار كثيف قرب القصر الحكومي (فيديو)

شهدت غينيا بيساو مساء يوم الثلاثاء إطلاقا كثيفا للنار قرب القصر الحكومي في العاصمة بيساو، ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت إطلاق النار.

وأشار النشطاء والمغردون إلى أن أسلحة أوتوماتيكية وقذيفة "أر بي جي" استعملت خلال إطلاق النار.

Ces événements se déroulent en temps réel, entre 13h et 15h #GuinéeBissaupic.twitter.com/hX7OLTxAgh — Dourah Bah (@dourah_bah) February 1, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية مساء يوم الثلاثاء بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.

وذكرت أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن العاصمة شهدت ارتباكا بعد إطلاق للنار بالقرب من مؤسسات الدولة.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي