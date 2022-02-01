فرنسا تعلن إحراز تقدم في محادثات رباعية النورماندي

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن هناك "ديناميكيات إيجابية في مفاوضات رباعية النورماندي" بشأن أوكرانيا.

وأضاف أتال، في حديث لمحطة إذاعة France Info: "نحن نؤكد تحقيق تقدم إيجابي في مفاوضات رباعية النورماندي".

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وذكّر أتال، بأن المستشارين السياسيين لقادة دول رباعية النورماندي - فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا عقدوا يوم الأربعاء الماضي اجتماعا في باريس.

وشدد أتال على أن باريس، تريد تجنب وقوع صراع عسكري في أوكرانيا. وأكد أن ذلك لا يزال ممكنا.

المصدر: نوفوستي