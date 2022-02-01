فرنسا تعلن إحراز تقدم في محادثات رباعية النورماندي
Sputnik
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن هناك "ديناميكيات إيجابية في مفاوضات رباعية النورماندي" بشأن أوكرانيا.
وأضاف أتال، في حديث لمحطة إذاعة France Info: "نحن نؤكد تحقيق تقدم إيجابي في مفاوضات رباعية النورماندي".
وذكّر أتال، بأن المستشارين السياسيين لقادة دول رباعية النورماندي - فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا عقدوا يوم الأربعاء الماضي اجتماعا في باريس.
وشدد أتال على أن باريس، تريد تجنب وقوع صراع عسكري في أوكرانيا. وأكد أن ذلك لا يزال ممكنا.
المصدر: نوفوستي
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