وزير خارجية هنغاريا يمارس رياضة الصباح في موسكو

نشر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو، صورة لنفسه وهو يمارس رياضة الجري صباح اليوم الثلاثاء في منطقة فوروبيوفي غوريه قرب المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية.

وقد وصل وزير خارجية هنغاريا، إلى موسكو اليوم.

وكتب الوزير في التعليق مع الصورة التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الانطلاقة المعتادة في موسكو".

Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москвеhttps://t.co/Tj9l6IT1MMpic.twitter.com/IrNYBjitLU — РИА Новости (@rianru) February 1, 2022

وفي الصورة، ظهر الوزير وهو يجري على طول الكورنيش المغطى بالثلوج، وعلى خلفية الصورة ظهر المبنى المعروف لجامعة موسكو الحكومية.

في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للحكومة الهنغارية بأن وزير الخارجية بيتر سييارتو، يعتزم الاجتماع يوم الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن لقاء بين الوزيرين سيعقد الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي