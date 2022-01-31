في ختام زيارته للإمارات.. هرتصوغ يتهم إيران بزعزعة الوضع في المنطقة

اتهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إيران في ختام زيارته التاريخية إلى الإمارات بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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وكتب هرتصوغ على "تويتر": "أنهيت زيارتي التاريخية والمثيرة جدا للعواطف للإمارات بناء على دعوة من القائد العظيم سمو الشيخ محمد بن زايد. هناك خياران فقط للمنطقة :السلام، الازدهار، التعاون، استثمارات مشتركة وأفق واسع مقابل ما تفعله إيران من إثارة عدم الاستقرار بالمنطقة مستخدمة وكلاءها لإشاعة الإرهاب".

وقال إن زيارته إلى الإمارات جاءت "رمزا للأمل والسلام والمستقبل العظيم بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره"، كما ذكر أنه منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين الدولتين في سبتمبر 2020، تجاوز التبادل التجاري بينهما مليار دولار، معربا عن أمله في انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقيات.

المصدر: "إسرائيل بالعربية" + وكالات