مسؤول روسي: الولايات المتحدة وحدها قلقة من الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا

عبر دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن اعتقاده بأن تفاقم الحالة حول أوكرانيا يتم من قبل الولايات المتحدة، وليس من قبل موسكو أو حتى كييف.

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وفي تعليقه على حديث زميلته الأمريكية، ليندا توماس غريلفيلد، كتب بوليانسكي، اليوم الاثنين، على صفحته على "تويتر": "إنه أمر لطيف من جانب أصدقائنا الأمريكيين. لا تعبر روسيا عن قلقها من الهجوم المحتمل ولا تعبر أوكرانيا عن قلقها منه أيضا، والولايات المتحدة وحدها تبقى يقظة. وعلى ما يبدو ترى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي هو مجموعة من الأشخاص المعنيين، الذين تخبرهم واشنطن ما يجب القلق بشأنه".

ونشرت قناة "ABC" الأمريكية، أمس الأحد، مقابلة مع المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد. وخلال المقابلة أشار الصحفي إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي وإدارته عبروا عن "استيائهم وقلقهم، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تبالغ في التهديد الموجود لأغراض سياسية". وأجابت توماس غرينفيلد على ذلك بأن أوكرانيا لا تعبر عن قلقها من الهجوم المحتمل بسبب التصريحات الروسية.

وقالت: "تستخدم روسيا المعلومات الزائفة. إنهم يحثون أوكرانيا على عدم القلق من الهجوم (المحتمل)، لكننا نعرف أنه أمر ممكن".

سبق أن نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر في الإدارة الأمريكية تزايد التوتر في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، وذلك لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه ليسوا مرتاحين لأن القيادة الأوكرانية "تقلل من أهمية التهديد" بالغزو المخطط المزعوم، كما أنها تقبل الدعم الأمريكي "بدون الكثير من الامتنان". من جانبها ترى كييف أن الولايات المتحدة "ترد بشكل مفرط" على الوضع القائم و" تسبب الذعر والاضطراب في الاقتصاد" الأوكراني، وترفض في الوقت ذاته فرض عقوبات استباقية ضد روسيا.

المصدر: تاس