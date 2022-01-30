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كندا.. شرطة أوتاوا تحقق مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا

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كندا.. شرطة أوتاوا تحقق مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا
Gettyimages.ru
كندا.. شرطة أوتاوا تحقق مع بعض المتظاهرين المناهضين للقاح
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تحقق شرطة العاصمة الكندية مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا دنسوا النصب التذكاري للحرب الوطنية، ورقصوا على قبر الجندي المجهول.

وقالت شرطة أوتاوا يوم الأحد إنها تحقق في اتهامات جنائية محتملة بعد أن تبول متظاهرون مناهضون للقاح على النصب التذكاري للحرب الوطنية، ورقصوا على قبر الجندي المجهول واستخدموا تمثال البطل الكندي تيري فوكس لعرض بيان مناهض للقاح.

وتجمع آلاف المحتجين في أوتاوا يوم السبت للاحتجاج ضد التطعيم الإلزامي والكمامات والإغلاقات، وسار البعض في قافلة من الحافلات وتوقفوا في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان ما أدى لعرقلة حركة المرور.

وقالت شرطة أوتاوا: "هناك العديد من التحقيقات الجنائية الجارية في تدنيس النصب التذكاري للحرب الوطنية وتمثال تيري فوكس".

وتسجل كندا حاليا واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، وقال جاستن ترودو رئيس الوزراء، إن الكنديين لا تمثلهم هذه "الأقلية المثيرة للاضطرابات، الصغيرة لكن صوتها مرتفع للغاية.. هذه الأقلية من الكنديين التي تهاجم العلم والحكومة والمجتمع والإرشادات ونصائح الصحة العامة".

المصدر: أ ب

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