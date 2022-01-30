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لوغانسك الشعبية: الجيش الأوكراني نشر قوات خاصة على خط التماس

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لوغانسك الشعبية: الجيش الأوكراني نشر قوات خاصة على خط التماس
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إيفان فيليبونينكو، المتحدث باسم قوات جمهورية "دونيتسك الشعبية"
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أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا أن الجيش الأوكراني نقل قوات خاصة إلى خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم الشرطة الشعبية (وهي التسمية الرسمية للقوات المسلحة التابعة للجمهورية) قوله إن عددا من أفراد القوات الخاصة الأوكرانية تم نقلهم إلى أطراف بلدة نوفو لوغانسكويه الواقعة على خط التماس بين طرفي النزاع المسلح جنوب شرقي أوكرانيا.

كما ذكر المتحدث أن القوات الأوكرانية تقوم بأنشطة استطلاعية مكثفة بالقرب من قرية لوغانسكايا باستخدام طائرات مسيرة، وذلك "بهدف تدبير الاستفزازات والكشف عن نقاط الضعف في دفاعنا".

وفي وقت سابق قال يان ليشينكو قائد إدارة الشرطة الشعبية في لوغانسك، إن الجيش الأوكراني يحضر لأعمال قتالية نشطة في منطقة دونباس، ويحشد قواته هناك بستار من السرّية.

وذكر أن القوات الأوكرانية غير جاهزة في الوقت الحالي للهجوم على طول خط التماس بينها وبين قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وتشهد منطقة دونباس منذ 9 يناير توترا أمنيا ملحوظا وسط قصف الجيش الأوكراني على طول خط التماس. 

المصدر: "تاس"

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