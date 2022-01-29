دونيتسك.. إصابة مدني بقصف للقوات الأوكرانية

أعلن نائب قائد شرطة دونيتسك إدوارد باسورين، أن مدنيا أصيب بجروح نتيجة قصف بقذائف الهاون شنته القوات الأوكرانية.

وقال: "لا توجد هدنة.. لقد جرحوا مدنيا في ألكساندروفكا، وبعد ذلك، أطلقوا النار على المحطة الفرعية في يلينوفكا، بقذيفة هاون من عيار 60 مم، أرادوا ترك أكثر من ألفي شخص يعيشون في يلينوفكا والسكك الحديدية بدون كهرباء... لذلك، هذا "الستين" هو معيار الناتو.. بالأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا، يحاولون قتل شعبنا".

وأبلغ ممثلو حكومتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا، عن نشر أوكرانيا قوات معززة بالأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية على الجانب الخاضع لأوكرانيا في دونباس.

وأكدت جمهورية لوغانسك الخميس الماضي، أن أحد عناصر شرطتها قتل بقصف قوات كييف، بعد هدوء دام 10 أيام في منطقة التماس.

المصدر: "سبوتنيك"