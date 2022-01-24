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"لوغانسك الشعبية": حشد مدرعات أوكرانية قرب خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس

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مركبات للجيش الأوكراني
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أعلنت "جمهورية لوغانسك الشعبية" أن استخباراتها كشفت عن حشد مدرعات للجيش الأوكراني في أحد الأحياء السكنية قرب خط التماس بين طرفي النزاع في منطقة دونباس.

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وقال ألكسندر مازيكين، المتحدث باسم قوات الجمهورية (المعلنة من جانب واحد في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا) للصحفيين إن استخباراتها كشفت عن ثلاث مركبات مصفحة في بلدة بوباسنايا، مضيفا أن "وحدات الشرطة الشعبية (التسمية الرسمية لقوات الجمهورية) تقوم برصد تصرفات العسكريين الأوكرانيين بشكل مستمر، ومستعدة للتعامل السريع مع تغيرات الوضع".

واتهمت سلطات "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان" مرارا العسكريين الأوكرانيين بنشر مدرعات وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في دونباس في أحياء سكنية بالقرب من خط التماس.

وحذر الكرملين من أن محاولة كييف استرجاع أراضي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف في أعقاب انقلاب عام 2014 في أوكرانيا) بقوة السلاح ستضع الدولة الأوكرانية "أمام المجهول".

المصدر: "نوفوستي"

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