51 حكما بالإعدام في قضية مقتل خبيرين أمميين في الكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 51 حكما بالإعدام، وحكما بالسجن عشر سنوات وبراءتين، في قضية مقتل خبيرين أمميين سنة 2017 في كاساي.

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ويتماهى قرار المحكمة مع طلبات النيابة العامة التي طالبت بتطبيق تلك الأحكام في نوفمبر الماضي.

وصدرت الأحكام في ختام محاكمة استمرت أربع سنوات، وجاءت في 146 صفحة وتمت تلاوتها طوال 5 ساعات من قبل رئيس المحكمة، ولم يجب الحكم على كل الأسئلة حول اغتيال الخبيرين الأمميين.

ويُحكم بالإعدام بانتظام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاسيما في القضايا المتعلقة بالمجموعات المسلحة، ولكن هذه العقوبة لا تُطبّق منذ إعلان موقف بهذا الشأن في 2003، وتتحول تلقائيا إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة.

واختفى الأميركي ميشال شارب والسويدية زايدا كاتالان في مارس 2017، بينما كانا في كاساي للتحقيق في مقابر جماعية مرتبطة بالنزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة عقب مقتل الزعيم، كاموينا نسابو، على يد قوات الأمن، وكان معظم المحكومين بالإعدام في صفوف ميليشياته.

ووجدت جثتاهما في قرية بعد أسبوعين من اختفائهما، وقد تم قطع رأس الشابة.

المصدر: "أ ف ب"