كرزاي يبحث مع السفير الروسي الوضع في أفغانستان

أكد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أنه ناقش تطورات الوضع في بلاده مع السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف.

وذكر كرزاي على صفحته في "فيسبوك" اليوم السبت أنه ناقش مع السفير الروسي خلال الاجتماع "الوضع الحالي في أفغانستان وتعزيز العلاقات بين الدولتين".

ولم يصدر الجانب الروسي بيانا عن الاجتماع حتى الآن.

وسبق أن اجتمع كرزاي مع جيرنوف في ديسمبر الماضي، إذ شكر روسيا على ما قدمته من مساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغاني، ناهيك عن دعمها للطلبة الأفغان الذين قدموا طلبات للحصول على منح دراسية في الجامعات الروسية.

ولم يغادر كرزاي أفغانستان، خلافا لخلفه في الكرسي الرئاسي أشرف غني، رغم عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في البلاد في أغسطس الماضي.

المصدر: RT + "تاس"