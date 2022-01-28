الوفد الأوروبي معلنا تعليق مفاوضات النووي مع إيران: لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ "قرارات سياسية".

وكتب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إنريكي مورا على "تويتر": "يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات و(تلقي) التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن".

The 8th round of the #ViennaTalks#JCPOA , which started 27 December, so far the longest, takes a break. Participants will go back to capital for consultations and instructions to come back next week. Political decisions are needed now. Safe travels to all participants. — Enrique Mora (@enriquemora_) January 28, 2022

وبدأت المفاوضات في أبريل الفائت في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.

المصدر: أ ف ب