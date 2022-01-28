انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن

أكدت سلطات مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية انهيار جسر في المدينة قبل ساعات من زيارة الرئيس جو بايدن.

وأعلنت هيئة الأمن العام في بيتسبرغ على حسابها في "تويتر" أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحادث، وليس هناك أي خطر على حياتهم.

وذكرت الهيئة أن الحادث وقع في الساعة الـ6.50 تقريبا من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وتشير صور من موقع الحادث إلى أن عدة مركبات، منها حافلة، كانت على الجسر لحظة انهياره.

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (📷: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnMpic.twitter.com/QebLGfSRa9 — KDKA (@KDKA) January 28, 2022

ولفت الهيئة إلى أن هناك رائحة ملموسة للغاز الطبيعي في المنطقة التي وقع فيها الحادث، بسبب انقطاع خطوط الغاز جراء الانهيار، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة قدر الإمكان.

UPDATE 3:



PIO is on scene. Will advise on when there will be a news conference. https://t.co/l8tQryZwIWpic.twitter.com/OEHkAPJy6N — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022

ويأتي ذلك قبل ساعات من الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه بايدن اليوم في بيتسبرغ بشأن البنى التحتية في المدينة.

المصدر: RT