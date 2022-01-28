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مستشار النمسا: الوضع حول أوكرانيا يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز

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مستشار النمسا: الوضع حول أوكرانيا يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز
Globallookpress
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قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، إن الوضع حول أوكرانيا، هو أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، بما في ذلك في النمسا.

وأضاف نيهامر في مؤتمر صحفي، عقب القمة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة: "بالطبع وضع النزاع بين أوكرانيا وروسيا يؤدي أيضا إلى زيادة أسعار الغاز. الوضع هناك في غاية التوتر".

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وأكد المستشار أنه يتم في النمسا وفي جميع أنحاء أوروبا، تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المنتجات اليومية والوقود والطاقة بشكل عام، وخاصة الكهرباء والتدفئة.

 في هذا الصدد، قررت السلطات النمساوية تقديم حزمة مساعدات لسكان البلاد بمبلغ 1.7 مليار يورو.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، عقدت الحكومة النمساوية اجتماعا طارئا على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر: نوفوستي

 

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