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بوتين يتحدث عن فرصة استفادت منها شركات إيطالية في سوق الغاز

مال وأعمال

بوتين يتحدث عن فرصة استفادت منها شركات إيطالية في سوق الغاز
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شركات الطاقة الإيطالية لديها فرصة لشراء الغاز الروسي بأسعار أقل من الأسعار الحالية في السوق وذلك بفضل العقود طويلة الأجل.

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وجاءت كلمات الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع رؤساء الشركات الإيطالية الرائدة اليوم الأربعاء، وشدد على أن روسيا لا تزال موردا موثوقا لموارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين الإيطاليين.

وقال بوتين: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن شركات الطاقة الإيطالية تواصل العمل مع شركة (غازبروم) على أساس عقود طويلة الأجل، ولدى الشركات الإيطالية اليوم فرصة لشراء الغاز بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق الفورية، التي زادت بشكل كبير على خلفية الشتاء البارد ونقص الإمدادات".

كذلك أشار إلى أن روسيا راضية عن التعاون الناجح لروسيا مع الشركات والبنوك الإيطالية في المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة.

وبدأت أسعار الغاز في أوروبا بالنمو بشكل سريع منذ الخريف الماضي، وفي مطلع أغسطس تم تداول العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF الهولندي عند 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار تضاعفت بحلول نهاية سبتمبر الماضي.

وفي 21 ديسمبر 2021، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، إلا أن الأسعار في 30 ديسمبر تراجعت إلى مستوى أقل من 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: "نوفوستي"

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