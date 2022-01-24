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قفزة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا

مال وأعمال

قفزة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 19% إلى مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لما أظهرته التداولات.

وبحلول الساعة 15:48 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF، أكبر مركز أوروبي، بنسبة 18.7% إلى 1101.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتشهد أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا ملحوظا منذ الصيف في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزوناته في المستودعات الأرضية.

المصدر: "نوفوستي"

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