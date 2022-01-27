جماعة إيرانية معارضة تتبنى هجوما إلكترونيا استهدف قنوات إذاعية وتلفزيونية رسمية (فيديو)

أعلنت جماعة إيرانية معارضة في المنفى أن أنصارها نفذوا هجوما إلكترونيا استهدف قنوات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

وأكد الجماعة أن أنصارها تمكنوا ولفترة وجيزة من عرض لقطات مؤيدة للمعارضة ومنددة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان ضحية اختراق استمر لعشر ثوان فقط يتم الآن التحقيق بشأنه.

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ووفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعترضت برامج التلفزيون الإيراني المعتادة لقطات لمسعود رجوي مؤسس منظمة مجاهدي خلق وزوجته مريم رجوي التي تقود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس الذي يعد الجناح السياسي للمنظمة.

كما شاهد الإيرانيون صورا مشطوبة لخامنئي ترافقت مع تسجيل صوتي لشعار "مرق با خامنئي" (الموت لخامنئي).

وصرح متحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة لوكالة فرانس برس بأن "العديد من محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام بثت هذه الشعارات اليوم"، مشيرا إلى أن سبع إذاعات وقنوات على الأقل تعرضت للاختراق بهذه الطريقة والعديد غيرها تعرض للتشويش.

وأضاف "يبدو أن أنصار منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة داخل الإذاعة والتلفزيون الرسميين قاموا بهذا العمل،" دون مزيد من التفاصيل.

فیلم هک شدن شبکه ١ و پشمام

کاملا واقعی pic.twitter.com/i1FI6I0x4J — بِــــلَــــکْ (@iblackem) January 27, 2022

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن المساعد الفني لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الايرانية رضا علي دادي قوله إن القيام بهذا الهجوم الالكتروني "عمل معقد للغاية".

وأضاف أنه يجري التحقيق في الهجوم، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تفاصيل سبب الإختراق والمدى الذي بلغه "في أقرب وقت ممكن".

ولم يذكر التلفزيون الإيراني الرسمي مسعود ومريم رجوي في تقريره عن الواقعة، لكنه اعترف بظهور لقطات تم بثها لـ"قادة المنافقين"، التسمية التي يطلقها على مجاهدي خلق.

وكانت منظمة مجاهدي خلق في البداية مؤيدة للثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979، قبل أن تصطدم بالحكام الجدد للبلاد وتفترق عنهم لتدعم العراق في حربه ضد إيران ويتم تحميلها أيضا مسؤولية سلسلة هجمات في أوائل الثمانينيات بينها واحد أصيب فيه خامنئي.

المصدر: أ ف ب