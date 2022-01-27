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"فارس": محاولة اختراق قنوات إذاعية وتلفزيونية في إيران

أخبار العالم

Globallookpress
طهران
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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الخميس بوقوع اختراق لقنوات الإذاعة والتلفزيون الرسمي في البلاد.

وذكرت الوكالة أنه مساء اليوم، تم بث مقاطع مؤيدة لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة عبر البث المباشر لبعض القنوات التلفزيونية الإيرانية.

وقال مسؤولون فنيون في التلفزيون الإيراني IRIB إن الخادم ربما تعرض للاختراق.

ووقعت حوادث مماثلة على شبكة "القرآن"، و"راديو بايام" و"راديو جوان".

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة مصدر الاختراق.

المصدر: "فارس"

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