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واشنطن تدعو الصين لاستخدام نفوذها في إقناع روسيا باتباع الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

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واشنطن تدعو الصين لاستخدام نفوذها في إقناع روسيا باتباع الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية
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أعلنت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن بلادها دعت الصين لاستخدام نفوذها في إقناع روسيا بالدبلوماسية في ما يحيط بالأزمة الأوكرانية.

وقالت: "نحث بكين على استخدام نفوذها لدى موسكو للتأثير عليها ودفعها نحو الدبلوماسية، لأن الصراع في أوكرانيا لن يخدم صالح الصين".

وأضافت: "في حال وقع صراع في أوكرانيا، فلن يكون مفيدا للصين.. سيكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وتأثير كبير في مجال الطاقة، وسيكون من الصعب علينا جميعا العودة إلى ما يجب أن نفعله، وهو إعادة البناء بشكل أفضل".

وتابعت: "ما زلنا نجري محادثات قوية وواضحة للغاية مع حلفائنا الألمان، وأود أن أكون واضحة معكم، في حال غزت روسيا أوكرانيا، فلن يتحرك (السيل الشمالي) بطريقة أو بأخرى إلى الأمام".

المصدر: RT + "تاس"

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