إنجاز إعادة انتشار مقاتلات "سو-35"  روسية في بيلاروس

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إنجاز انتشار مقاتلات "سو-35" متعددة المهام، في بيلاروس حيث ستشارك في اختبار قوات الرد السريع في دولة الاتحاد.

وأضاف المصدر، في حديث للصحفيين: "أكملت مقاتلات Sسو-35 القادمة من المنطقة العسكرية الشرقية للمشاركة في اختبار قوات الرد السريع في دولة الاتحاد، إعادة تمركزها في المطارات البيلاروسية".

وذكر المصدر، أن المقاتلات قطعت حوالي 8 آلاف كيلومتر من قاعدتها في إقليم خاباروفسك، مع تنفيذ الهبوط مرتين في مطارات حربية بوسط روسيا.

وأضاف المصدر: "الآن سيتعين على أطقم هذه المقاتلات، التعرف على خطوط الطيران في المجال الجوي البيلاروسي، وبعد ذلك سيتولون مهام قتالية في إطار اختبار أداء نظام الدفاع الجوي الموحد لدولة الاتحاد".

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في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد سيجري على مرحلتين.

تتضمن المرحلة الأولى، حتى 9 فبراير، إعادة انتشار الطيران الحربي على أراضي بيلاروس في أقصر وقت ممكن، مع تنظيم وحماية والدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية الهامة، وحماية حدود الدولة الجوية، وكذلك اختبار استعداد وقدرة قوات الدفاع الجوي المناوبة. وخلال المرحلة الثانية من الاختبار، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 فبراير، سيتم تنفيذ مناورة مشتركة بعنوان "حزم الاتحاد - 2022" ، تتضمن التصدي لعدوان خارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية الدولة الاتحادية.

المصدر: وكالات