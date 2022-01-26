لافروف: وزيرة خارجية بريطانيا تزور موسكو قريبا والأمين العام للناتو فقد الاتصال بالواقع
Sputnik Alexey Kudenko
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيرته البريطانية إليزابيث تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين.
وقال لافروف للصحفيين، عقب مشاركته في جلسة لمجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن موعد زيارة تراس إلى موسكو: "قد تم تنسيق الموعد، ولا أعرف ماهو الاتفاق البوتوكولي المبرم بينهما. سيحدث ذلك في غضون أسبوعين".
وردا على طلب التعليق على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن إمكانية استمرار توسع الحلف وزيادة تواجده العسكري في شرق أوروبا، قال لافروف: "منذ وقت طويل لا أنظر إلى تصريحاته إطلاقا، ويبدو لي أنه فقد الاتصال بالواقع".
يتبع..
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