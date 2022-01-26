 
مباشر
عاجل
لافروف: الأمين العام للناتو فقد الاتصال بالواقع ويصعب أخذ تصريحاته على محمل الجد

مصدر: رئيس بوركينا فاسو بخير وهو تحت الإقامة الجبرية

أخبار العالم

مصدر: رئيس بوركينا فاسو بخير وهو تحت الإقامة الجبرية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s97x

قال مصدر رفيع لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إن رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كابوري، "بخير جسديا، وهو موجود في فيلا رئاسية قيد الإقامة الجبرية".

إقرأ المزيد
واشنطن وبروكسل تدعوان
واشنطن وبروكسل تدعوان "للإفراج فورا" عن رئيس بوركينا فاسو

وأوضح المصدر في الحركة الشعبية في بوركينا فاسو، أن "الرئيس كابوري بخير بدنيا، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن حالته العقلية"، مؤكدا أن "لديه طبيب تحت تصرفه".

وأكد أن كابوري "لا يزال في أيدي الجيش، ليس في معسكر للجيش، إنما في فيلا رئاسية قيد الإقامة الجبرية".

وأضاف المصدر نفسه "إن كابوري هو الذي كتب بالفعل خطاب الاستقالة الذي نشره التلفزيون الوطني، لكنني لا أستطيع أن أقول تحت أي شروط كتبه".

يذكر أنه تمت الإطاحة برئيس بوركينا  فاسو، روك مارك كابوري، على يد جنود بقيادة المقدم بول هنري سانداوغو داميبا.

المصدر: le figaro

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا