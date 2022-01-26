طوكيو تكشف عن موقفها من "الوضع حول أوكرانيا"

أفادت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن بيان لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن الحكومة اليابانية تتابع بقلق الوضع حول أوكرانيا، آخذة في الاعتبار موقف دول مجموعة السبع (G7).

وجاء في بيان كيشيدا خلال اجتماع للجنة الميزانية في البرلمان: "نحن نتابع الوضع (حول أوكرانيا) بقلق كبير، بينما تعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري على الحدود، ونعتزم الرد بشكل مناسب، مع إيلاء أهمية خاصة لمسار دول مجموعة السبع".

وفي اليوم السابق، دعا أعضاء لجان السياسة الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، برئاسة كيشيدا، خلال اجتماع مشترك إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا "في حال وقوع غزو عسكري لأوكرانيا".

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "اقترح الحاضرون فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا".

رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا، وإن التصريحات حول"العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي