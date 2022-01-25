بريطانيا: من غير المرجح نشر قواتنا للقيام بأدوار قتالية في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنه من "غير المرجح" نشر قوات بريطانية لتنفيذ أدوار قتالية في أوكرانيا.

وجاء تصريح تراس في كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء.

كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إنها ستزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرة موسكو من "مستنقع" عسكري في حال "غزو الأراضي الأوكرانية".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد سابقا أن المزاعم حول خطط لدى روسيا لـ "اجتياح أوكرانيا" ليست سوى ادعاءات لا أساس لها، وهدفها هو تصعيد الوضع.

مع ذلك لم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لغرض تبرير هذه المزاعم، محذرا من أن محاولات حل الأزمة بالقوة في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) ستكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: RT