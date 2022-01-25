استقالة رئيس مجموعة NSO عقب تقارير عن استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامجها للتجسس

استقال آشر ليفي، رئيس شركة NSO، وسط تقارير عن أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تملكه هذه المجموعة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية عن ليفي وNSO قولهما إنها خطوة أساسية لأن ليفي كان رئيسا بالنيابة عن الصندوق الإنجليزي Novalpina Capital، وبمجرد أن أنهى الصندوق مشاركته مع NSO واستبدلت مجموعة Berkeley Research Group، تم تعيين مدير جديد هو فينبار أوكونور.

יו"ר NSO אשר לוי התפטר מתפקידו:



לוי מונה לתפקיד היו"ר באפריל 2020. לדבריו הוא היה נציגה של הקרן האנגלית נובלפינה, ומשזו עזבה את החברה, הוא הודיע על פרישתו במקביל. ההתפטרות מתרחשת על רקע חשיפת השימוש שעשתה המשטרה בתוכנת NSO כדי לעקוב אחר אזרחים. pic.twitter.com/L7TNjkSG70 — נתנאל (@vpxoBa4JYRN2EQU) January 25, 2022

وكان ليفي ترأس مجموعة NSO اعتبارا من أبريل 2020، ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن انتهاكات حقوقية من قبل الحكومات التي تستخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تنتجه هذه المجموعة.

والأسبوع الماضي كشفت "كالكاليست" أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت البرنامج لسنوات لتعقب رؤساء بلديات ومتظاهرين في مظاهرات شارع بلفور التي كانت تخرج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

من جهته، نفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، جملة وتفصيلا هذه الأنباء، مؤكدا أن الشرطة تعمل وفقا للقانون وتماشيا مع الأوامر الصادرة عن المحاكم".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"