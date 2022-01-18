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"كالكاليست" تكشف عن استخدام شرطة إسرائيل برنامج التجسس NSO والأخيرة تنفي

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Globallookpress
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كشفت صحيفة عبرية، عن استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج بيغاسوس التجسسي لمجموعة NSO، فيما نفت الشرطة هذه الأنباء مؤكدة أنها تعمل وفق القانون.

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وقالت صحيفة "كالاكيست" الإسرائيلية، بحسب مراسلة RT، إن الشرطة الإسرائيلية، استخدمت برامج بيغاسوس التجسسي لمجموعة NSO، في تعقب رؤساء بلديات ومتظاهرين في مظاهرات شارع بلفور التي كانت تخرج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

من جهته، نفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، جملة وتفصيلا هذه الأنباء، مؤكدا أن الشرطة تعمل وفقا للقانون وتماشيا مع الأوامر الصادرة عن المحاكم".

وشدد على أن "هذه الأنباء التي نشرت لا أساس لها من الصحة".

بدوره قال وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف: "إنه وبعد فحص القضية تبين أن الشرطة لا تتبع نهج التنصت السري أو اقتحام الهواتف الخلوية دون الحصول على أمر قضائي خاص بهذا الشأن".

المصدر: RT+ "مكان"

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