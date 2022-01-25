للمرة الأولى.. أول قاضية تؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في باكستان

عينت باكستان، عائشة مالك، كقاضية في المحكمة العليا الباكستانية، في خطوة تاريخية فريدة بالنسبة للعالم الإسلامي.

وأدار رئيس المحكمة العليا، جولزار أحمد، أداء عائشة اليمين في إسلام أباد. وكان هذا الحدث تطورا مثيرا للجدل للنظام القضائي الباكستاني الذي يهيمن عليه الذكور.

وأدى تعيين عائشة مالك (55 عاما)، الذي أكده الرئيس الباكستاني، عارف علوي، الأسبوع الماضي، إلى إسكات بعض منتقديها، الذين عارضوا ترقيتها لأسباب متعددة.

وتدفقت التهاني من الأعلى، حيث غرد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على "تويتر" مهنئا عائشة مالك: "أتمنى لها كل التوفيق".

وشاركت السيناتور الباكستانية، شيري رحمان، صورة عائشة مالك أثناء أداء اليمين، على "تويتر". كما غرد وزير الخارجية، شاه محمود قرشي، قائلا إن أداء مالك لليمين "كان يوما عظيما لباكستان".

وكانت عملية ترقية عائشة مالك من المحكمة العليا الإقليمية في البنجاب، التي انضمت إليها في عام 2012، مثيرة للجدل بشكل غير عادي. وتوصي لجنة قضائية مكونة من 9 أعضاء بترقية القضاة. وأيد 5 من أعضاء الهيئة تعيين مالك في هذا المنصب القضائي الرفيع، فيما عارضه الأربعة الآخرون.

ويأمل حلفاء مالك أن يمهد تعيينها الطريق لمزيد من الترقيات للنساء في المحاكم الباكستانية.

المصدر: أ ب