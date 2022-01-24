بايدن: إجماع تام مع الزعماء الأوروبيين بشأن التوتر حول أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب اجتماع مع زعماء أوروبيين، مساء الاثنين، أن هناك "أجماعا تاما" بين الحلفاء الغربيين حول الأزمة الأوكرانية.

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وذكر البيت الأبيض أن بايدن أجرى الاثنين محادثات افتراضية استمرت أكثر من ساعة مع زعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والأمين العام للناتو.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات: "أجريت اجتماعا جيدا جدا جدا، إجماع تام مع الزعماء الأوروبيين".

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات