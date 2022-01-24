مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في جامعة ألمانية
AP
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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، عن إصابة عدة أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.
وقالت الشرطة إن المسلح قتل لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الحادث، كما لم تذكر عدد الأفراد الذي أصيبوا أم مدى خطورة إصاباتهم.
واكتفت الشرطة بالقول: "جاني منفرد أطلق النار في قاعة محاضرات وجرح عدة أشخاص"، وطلبت من الأفراد تجنب منطقة نوينهايمر فيلد في هايدلبرغ ، حيث تقع جامعة المدينة.
المصدر: "الإندبندنت"
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