الكرملين: بوتين يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا ومصالحها على المستوى المطلوب

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البلاد وصون مصالحها على المستوى المطلوب.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "إن رئيس دولتنا بصفته قائدا عاما وشخصا يحدد سياسة بلادنا الخارجية يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمننا وصون مصالحنا".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا هي التي بادرت إلى إجراء محادثات ومشاورات (حول ضمانات أمن روسيا)، وأن موسكو بانتظار رد على مقترحاتها خلال هذا الأسبوع، مضيفا أن الهدف من هذه المقترحات هو منع تكرار حالات التوتر الشبيهة بتلك التي تشهدها أوروبا حاليا.

وتابع بيسكوف أن روسيا للأسف تعيش حاليا في "محيط عدائي"، نظرا للبيانات الصادرة عن حلف الناتو.

وفي تعليقه على تدريبات بحرية تجريها روسيا في بحر البلطيق، قال المتحدث باسم الكرملين إن العسكريين الروس لا يمكن أن يتهاونوا مع تنامي أنشطة حلف الناتو العسكرية بالقرب من حدود البلاد. وذكر بيسكوف عندما سئل عما إذا كان بدء هذه التدريبات ردا على نقل حلف شمال الأطلسي قوات إضافية إلى أطراف الحلف الشرقية: "أولا، يجب طرح هذا السؤال لوزارة الدفاع.. ثانيا، تحركات مثل هذه من قبل الناتو وتنامي أنشطة الناتو بالقرب من حدودنا، لا يمكن لعسكريينا أن يتجاهلوها، هم المسؤولون عن أمن بلادنا. وثالثا، هناك عملية مستمرة من التدريبات والمناورات وتطوير القوات المسلحة والتي لم تتوقف قط وستستمر".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"