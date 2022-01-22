أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية في كييف على خلفية رفض برلين إمدادها بأسلحة دفاعية

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكو فيلدغوزن، اليوم السبت للتعبير لها عن استياء كييف العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية أن الجانب الأوكراني أكد للسفيرة الألمانية رفض كييف القاطع "لتصريحات قائد القوات البحرية الألمانية كاي أخيم شيونباخ حول عدم عودة القرم إلى أوكرانيا وعدم إمكانية تلبية دولتنا لمعايير عضوية الناتو". كما أعربت الوزارة عن "استيائها العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية".

وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى الأهمية التي تعطيها لتضامن شركائها الغربيين في احتواء "نوايا روسيا المدمرة"، معربة عن أمل كييف في أن تتخذ ألمانيا موقفا أكثر نشاطا في "دعم دولتنا، وخاصة في القضايا المتعلقة بتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه تهديد غزو روسي كبير، وكذا في استخدام وسائل ردع فعالة أخرى من أجل ضمان الأمن في أوروبا".

يتبع..