برلين "مستاءة" من تصريحات قائد البحرية الألمانية حول القرم

أثارت تصريحات قائد البحرية الألمانية كاي أخيم شونباخ حول القرم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استياء وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيغل" اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق قال الفريق البحري كاي أخيم شونباخ خلال مؤتمر صحفي في الهند إن شبه جزيرة القرم "ذهبت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا. كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك".

وأوردت "دير شبيغل" نقلا عن مصادر لها أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت اتصلت هاتفيا مع المراقب العام للقوات المسلحة إيبرهارد تسورن ومستشارها الإعلامي كي تبحث معهما تصريحات الضابط البحري.

وتوقعت المجلة أن القضية هذه بالنسبة لشونباخ الذي يتعين عليه تقديم توضيحات للمراقب العام يوم الاثنين المقبل، ستؤول إلى إنهاء مسيرته المهنية.

وقد كتب قائد القوات البحرية على صفحته في "تويتر" أن تصريحاته كانت تعبر عن رأيه الشخصي "في تلك اللحظة" ولم تعكس موقف وزارة الدفاع الألمانية. وأضاف: "لقد قيمت الوضع بشكل خاطئ بدون تفكير، ولم يكن علي أن أتصرف بهذه الطريقة. ولا شك أنه كان خطأ فادحا"، دون أن يوضح ما هي التصريحات التي يقصدها بالذات.

المصدر: "نوفوستي"