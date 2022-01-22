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أبي أحمد يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيارة حميدتي لإثيوبيا

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أبي أحمد يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيارة حميدتي لإثيوبيا
Globallookpress Britta Pedersen
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم السبت، بيانا باللغة العربية بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس ‏السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، إلى إثيوبيا.‏

وأعرب أبي أحمد في بيانه عن سعادته بالترحيب بدقلو في "بلده الثاني" إثيوبيا، مضيفا "أود أن أعرب من جديد عن تقديري للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف، وسوف نسعى لبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا".

وكان مجلس السيادة السوداني أكد في بيان له أن زيارة نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى أديس أبابا ستستغرق يومين وستشمل محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف "بحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".

المصدر: RT

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