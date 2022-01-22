 
مباشر

زلزال بقوة 6 درجات يهز إقليم سارانجاني بالفلبين

أخبار العالم

زلزال بقوة 6 درجات يهز إقليم سارانجاني بالفلبين
زلزال الفلبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s863

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم سارانجاني في الفلبين.

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 144 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 144 قتيلا

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.5 درجة ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين.

وأضاف المعهد أن الزلزال، الذي وقع الساعة 10:26 صباحا بالتوقيت المحلي، كان مركزه على عمق 66 كيلومترا، ووقع على بعد حوالي 234 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت بإقليم سارانجاني.

وأشار إلى أن الزلزال التكتوني ستكون له توابع ويسبب أضرارا، لكنه أضاف أن الزلزال لا يشكل تهديدا بموجات مد عاتية "تسونامي".

والفلبين لديها نشاط زلزالي متكرر بسبب موقعها على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

المصدر: شينخوا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا