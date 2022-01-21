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أردوغان: علاقاتنا مع روسيا تسير بشكل جيد للغاية

أخبار العالم

أردوغان: علاقاتنا مع روسيا تسير بشكل جيد للغاية
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علاقات أنقرة مع موسكو تسير بشكل جيد للغاية وأنه سيزور أوكرانيا قريبا، قائلا إنه ربما سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا ويزور موسكو.

وأكد أردوغان خلال تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، أن "بلاده مستعدة للقيام بالوساطة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا" مشددا على رفض تركيا أي تصعيد في المنطقة.

وأضاف: "حدوث أي تطور أو حرب بغية الاحتلال سيشكل انتهاكا خطيرا جدا لاستقرار المنطقة".

وقال: "يمكننا أن نلعب دور الوسيط ليعم السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأردف : "نريد أن يسود السلام بالمنطقة ومستعدون للقيام بكل ما يقع على عاتقنا".

المصدر: "الأناضول"

 

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