بيسكوف: لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا "لكنها قد تظهر في أي وقت".

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي، لا توجد محادثات هاتفية على الجدول. لكن يمكن أن تظهر على الفور إذا لزم الأمر".

ويأتي ذلك على خلفية اقتراحات صدرت مؤخرا من الجانب التركي حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للقاء في إسطنبول، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي أكد في سبتمبر الماضي، أن العلاقات الروسية التركية تنمو بإيجابية، مشيرا إلى أن النمو في التبادل التجاري بين البلدين خلال تسعة شهور قد فاق 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار بوتين إلى التعاون الكبير مع تركيا على المستوى الدولي، وخصوصا في سوريا وليبيا، ومركز مراقبة وقف إطلاق النار على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

المصدر: وكالات