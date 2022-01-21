المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: استخدام برمجية بيغاسوس كان وفقا للقانون

أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن استخدام الشرطة لبرمجية بيغاسوس كان وفقا للقانون.

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وأوضح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه تبين من التحقيق الذي أجراه حتى الأن أن استخدام الشرطة لبرمجية "بيغاسوس" كان وفق القانون.

بدوره، قال وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف: "إنه وبعد فحص القضية تبين أن الشرطة لا تتبع نهج التنصت السري أو اقتحام الهواتف الخلوية دون الحصول على أمر قضائي خاص بهذا الشأن".

وكان القضاء الإسرائيلي، قد أعلن فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلية.

وكشفت صحيفة "كالاكيست" الإسرائيلية، عن استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج بيغاسوس التجسسي التابع لشركة NSO.

من جهته، نفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، جملة وتفصيلا هذه الأنباء، مؤكدا أن "الشرطة تعمل وفقا للقانون وتماشيا مع الأوامر الصادرة عن المحاكم". وشدد على أن "هذه الأنباء التي نشرت لا أساس لها من الصحة".

المصدر: "كان"+RT