وزير العدل الإسرائيلي: لم نكن على علم باستخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون أمر قضائي

أكد وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن "وزارته لم تكن على علم باستخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق هواتف نقالة لمواطنين دون أمر قضائي".

إقرأ المزيد

وخلال جلسة للجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية، أشار جدعون ساعر إلى أن "المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، يجري فحصا في هذا الشأن، وإن الشرطة قدمت إليه وثيقة توضيحات حول استعمالها لهذا البرنامج".

كما أشاد ساعر بمراقب الدولة على مبادرته إلى فحص القضية كجهة موضوعية.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست، ميراف بن آري، إن "هذه القضية تثير القلق على المستوى الوطني وتفتقر إلى الفحص البرلماني"، موضحة أن "المشكلة ليست الشركة التي طورت هذا البرنامج، وإنما استخدامه، وأن حظر عمل شركة "إن إس أو - NSO" يتطلب قرارا حكوميا".

ويأتي ذلك في إطار ما نشر حول استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق الهواتف النقالة لمواطنين بينهم قادة الحراك الاحتجاجي "الأعلام السوداء" دون أمر قضائي يسمح بذلك.

المصدر: "مكان"