اعتقال عضو ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي شارك في وقفة احتجاجية على "حقوق التصويت"

اعتقل النائب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية نيويورك الأمريكية، جمال بومان، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية على حقوق التصويت في مبنى الكابيتول الأمريكي، بحسب ما أعلن مكتبه الاعلامي.

وقال ماركوس فرياس، المتحدث باسم بومان في بيان: "اليوم (الخميس)، انضم عضو الكونغرس جمال بومان إلى وقفة احتجاجية غير عنيفة حول حقوق التصويت عند الحاجز الشمالي لمبنى الكابيتول الأمريكي، وقد اعتقلته شرطة الكابيتول".

These are the 33 bills passed in 19 states throughout 2021 that restrict voting rights. There is a battle for the ballot box and we can't watch it from the sidelines.



Organizers did their jobs. Now it's time for the Senate to do its job. pic.twitter.com/mzdEnVQAvG — Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) January 20, 2022

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على "تويتر" إنه قبل ظهر الخميس "بدأ المتظاهرون في إغلاق جانب من الحاجز الشمالي خارج مبنى الكابيتول الأمريكي"، مبينة أن "الضباط بدأوا في الاعتقالات بعد توجيه ثلاثة إنذارات للمتظاهرين".

Just before 12:00 pm, demonstrators started blocking one side of the North Barricade outside the U.S. Capitol.



We have already issued them three warnings.



The demonstrators refused to move out of the driveway, so we are making arrests. pic.twitter.com/GqlmyGQ1KD — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) January 20, 2022

وذكرت أنها ألقت القبض على أكثر من عشرين شخصا على صلة بالاحتجاج.

وتأتي المظاهرة بعد ساعات من فشل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بتمرير تشريع حقوق التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

بومان هو من بين العديد من المشرعين الديمقراطيين الأفارقة الأمريكيين الذين تم اعتقالهم منذ العام الماضي أثناء مشاركتهم في احتجاج على حقوق التصويت في مبنى الكابيتول.

المصدر: CNN