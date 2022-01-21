"طالبان": تصريح بايدن عن أن "أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات" هو اعتراف بوحدة شعبنا

ردت حكومة "طالبان"، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أن "أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات"، معتبرة أن هذا التصريح "هو بحد ذاته اعتراف بوحدة الشعب الأفغاني".

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وذكر الحساب الرسمي لـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" في "تويتر"، إن وزارة الخارجية تنفي بشدة، تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص أن أفغانستان غير قادرة على الوحدة.

تنفي وزارة خارجية إمارة #أفغانستان الإسلامية بشدة، تصريحات الرئيس الأمريكي @JoeBiden بخصوص أفغانستان بأنها غير قادرة على الوحدة. pic.twitter.com/z3uHsquhdm — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) January 21, 2022

وأضافت الخارجية: "لا شك في أن الأفغان لم يتحدوا أبدا تحت عدوان المحتلين الأجانب، بل إن جزءا كبيرا من الشعب توحد بصلابة في مواجهة الغزاة المحتلين، وتصريح بايدن بأن "أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات" هو في حد ذاته اعتراف بوحدة الشعب الأفغاني".

وقالت: "إن الشعوب الموحدة فقط هي التي تستطيع أن تهزم الغزاة الجبابرة والإمبراطوريات، وليست الشعوب المتشتتة. وإننا نرى كيف تمكنت الإمارة الإسلامية بموارد قليلة للغاية وفي فترة وجيزة من تأمين الأمن الشامل، وإحياء نظام مركزي موحد، وتوحيد الشعب".

وختمت بالقول: "النفاق ظاهرة أجنبية سعى المحتلون دائما لإشعال نيرانها من أجل بقائهم، لكن في المقابل فإن الأفغان هزموا الغزاة كل مرة بعقيدتهم الإسلامية المشتركة، ووطنهم المشترك، ومفاخرهم التاريخية المشتركة. وها هم الآن يتخذون خطوات حازمة نحو تكوين شعب ند ومنافس".

المصدر: RT