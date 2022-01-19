حكومة "طالبان": ندعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا
AP Petros Giannakouris
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7bg
دعت حكومة حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، الدول المسلمة، إلى أن تكون السباقة في الاعتراف بها رسميا.
وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الأفغانية كابل، قال رئيس وزراء حكومة "طالبان"، محمد حسن أخوند: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".
المصدر: "فرانس برس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.