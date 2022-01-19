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حكومة "طالبان": ندعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا

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حكومة
AP Petros Giannakouris
عناصر من حركة "طالبان" في أفغانستان ( صورة تعبيرية)
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دعت حكومة حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، الدول المسلمة، إلى أن تكون السباقة في الاعتراف بها رسميا.

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وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الأفغانية كابل، قال رئيس وزراء حكومة "طالبان"، محمد حسن أخوند: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".

المصدر: "فرانس برس"

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