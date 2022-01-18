شاهد.. حفلة تخريج دفعة جديدة من جنود طالبان

شارك العشرات من جنود حركة طالبان التابعين للواء 290 من فيلق الفتح في حفل التخرج في مطار ميمنة يوم الاثنين.

وسار الجنود في موكب حاملين بنادقهم ومرتدين أغطية للرأس ونظارات شمسية لإخفاء وجوههم. وشمل الاستعراض العديد من المركبات العسكرية ودبابات وأنواع مختلفة من الأسلحة.

المصدر: رابتلي