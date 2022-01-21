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بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي

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بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي
AP
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أعلنت بيرو، اليوم الجمعة، حالة طوارئ بيئية، إثر تلوث 21 شاطئا من شواطئها على ساحل المحيط الهادئ، بسبب تسرب نفطي ناجم عن ثورة بركان تونغا.

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وتلوثت الشواطئ، بسبب تسرب نفطي من مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا، في أعقاب الموجات المتزايدة الناجمة عن ثوران بركان تحت الماء بالقرب من تونغا.

وقال الرئيس البيرواني، بيدرو كاستيلو، إنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح طرق للتعامل مع الأزمة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة.

من جهته، قالت رئيسة الوزراء، ميرثا فاسكيز، إن شركة ريبسول وعدت بتقديم جدول لتنظيف الشواطئ، وإشراك الصيادين المحليين في التنظيف، وتسليم الطعام للأسر المتضررة.

وأضافت إن "الأمم المتحدة ستوفر فريقا من الخبراء لمساعدة بيرو في التعامل مع التسرب النفطي"، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى الشواطئ الملوثة بسبب مخاوف صحية.

المصدر: AP

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