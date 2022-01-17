خبير: بركان تونغا كان الأعنف في العالم منذ أكثر من 900 عام

أشار عالم البراكين الأستاذ بجامعة أوكلاند شين كرونين إلى أن بركان هونغا هاباي الذي ثار في المحيط الهادئ مؤخرا، كان الأعنف منذ عام 1100.

وأشار في مقال كتبه ونشر على بوابة "المحادثة" إلى أنه "وفقا لاستنتاجات العلماء، تحدث ثورات بركانية كل ألف عام تقريبا، وآخر ثوران من هذا القبيل حدث عام 1100 ميلادي، وبالنظر إلى هذه الحقيقة، يبدو أن الثوران الذي حدث في 15 يناير يستحق أن يوصف بالأقوى".

وأضاف: "دراستنا للانفجارات السابقة تشير إلى أنه أحد أقوى الانفجارات التي يستطيع البركان إنتاجها مرة واحدة كل ألف عام تقريبا".

High-resolution Himawari satellite imagery of the #HungaTongaHungaHaapai volcanic eruption in Tonga 🌋



Our climate stations recorded a brief spike in air pressure as the atmospheric shock wave pulsed across New Zealand. pic.twitter.com/BfLzdq6i57 — NIWA Weather (@NiwaWeather) January 15, 2022

وبدأ بركان هونغا - هاباي في الثوران في قاع مياه دولة تونغا جنوب المحيط الهادئ في 14 يناير، وأعقبته موجة تسونامي عارمة.

وأعلن في اليابان عن خطر حدوث موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، فيما جرت عمليات الإجلاء من جزر المحيط الهادئ، حيث تم إجلاء أكثر من 100 عائلة في جزيرة ساموا الأمريكية بسبب الأمواج العالية، كما حذرت دول على الساحل الغربي للولايات المتحدة من احتمال حدوث موجة تسونامي.

المصدر: "نوفوستي"