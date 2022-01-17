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خبير: بركان تونغا كان الأعنف في العالم منذ أكثر من 900 عام

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خبير: بركان تونغا كان الأعنف في العالم منذ أكثر من 900 عام
لحظة ثوران بركان هونغا هاباي بالقرب من دولة تونغا بالمحيط الهادئ
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أشار عالم البراكين الأستاذ بجامعة أوكلاند شين كرونين إلى أن بركان هونغا هاباي الذي ثار في المحيط الهادئ مؤخرا، كان الأعنف منذ عام 1100.

وأشار في مقال كتبه ونشر على بوابة "المحادثة" إلى أنه "وفقا لاستنتاجات العلماء، تحدث ثورات بركانية كل ألف عام تقريبا، وآخر ثوران من هذا القبيل حدث عام 1100 ميلادي، وبالنظر إلى هذه الحقيقة، يبدو أن الثوران الذي حدث في 15 يناير يستحق أن يوصف بالأقوى".

وأضاف: "دراستنا للانفجارات السابقة تشير إلى أنه أحد أقوى الانفجارات التي يستطيع البركان إنتاجها مرة واحدة كل ألف عام تقريبا".

وبدأ بركان هونغا - هاباي في الثوران في قاع مياه دولة تونغا جنوب المحيط الهادئ في 14 يناير، وأعقبته موجة تسونامي عارمة.

وأعلن في اليابان عن خطر حدوث موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، فيما جرت عمليات الإجلاء من جزر المحيط الهادئ، حيث تم إجلاء أكثر من 100 عائلة في جزيرة ساموا الأمريكية بسبب الأمواج العالية، كما حذرت دول على الساحل الغربي للولايات المتحدة من احتمال حدوث موجة تسونامي.

المصدر: "نوفوستي"

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